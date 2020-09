The Umbrella Academy e Shameless tra le serie più viste del momento: ecco la Top 10

Come riportato da Variety, Nielsen ha pubblicato la sua prima top 10 settimanale delle serie più viste nel panorama dello streaming, basata sui minuti che gli spettatori americani hanno passato sulle varie piattaforme durante i 7 giorni presi in considerazione.

In questa prima classifica settimanale, basata esclusivamente sui dati ottenuti dai diffusissimi Netflix e Amazon Prime Video, troviamo serie longeve e amate come The Office, Grey's Anatomy, NCIS e Supernatural, ma il primo posto è tutto di una new entry: l'originale Netflix The Umbrella Academy.

La settimana presa in considerazione è quella che va dal 3 al 9 agosto, ed è interessante notare che tutti i titoli finiti nella top 10 sono disponibili sul catalogo americano di Netflix. Secondo quanto riportato dal sito, tuttavia, The Office e Parks and Recreation lasceranno presto il servizio per approdare su Peacock, la piattaforma di NBCUniversal.

Stando al sito, The Umbrella Academy ha ottenuto quasi il triplo di minuti di visione rispetto alla seconda classificata. Ecco la classifica completa:

The Umbrella Academy Shameless Grey’s Anatomy The Office Criminal Minds NCIS In The Dark Dexter Supernatural Parks and Recreation

Quante serie seguite o riguardate con costanza tra quelle citate? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.