The Umbrella Academy, lo showrunner annuncia l'inizio delle riprese della stagione 3

Come anticipato nei giorni scorsi dal membro del cast Justin H. Min, la terza stagione di The Umbrella Academy è entrata ufficialmente in produzione. L'annuncio arriva direttamente da Steve Black Blackman, showrunner della serie Netflix, tramite il suo profilo Instagram.

"È iniziata. La stagione 3 è operativa" ha scritto l'autore nel post che potete trovare in calce alla news.

Stando a quanto riportato da Production Weekly, le riprese del nuovo arco narrativo dovrebbero svolgersi da ora fino al 17 agosto 2021, data che però potrebbe slittare o essere soggetta a modifiche in base ad eventuali rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid 19.

Basata sull'omonimo fumetto di Dark Horse Comics creato e scritto da Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá, The Umbrella Academy si è rivelato una delle serie di maggior successo del 2019, con la seconda stagione che è risultata dal terzo posto degli show più visti su Netflix nel corso di quell'anno. La seconda parte, uscita lo scorso 31 luglio, ha esordito in testa alla Top 10 dei titoli più visti in streaming pubblicata da Nielsen.

Nel cast della terza stagione ritroveremo Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, e Colm Feore. La data di uscita dei nuovi episodi non è ancora stata rivelata.

