The Umbrella Academy 3, come ha fatto Jeremy Renner di Avengers a finire nella soundtrack?

The Umbrella Academy 3 è arrivato sui nostri schermi, con una stagione che non ha deluso i fan dello show targato Netflix. Come sappiamo la musica è un personaggio tanto quanto i sette protagonisti della serie, e anche in questa stagione abbiamo avuto una colonna sonora incredibile: c'era anche Jeremy Renner!

La cosa ha stupito molti. Tuttavia bisogna ricordare che l'attore, celebre per il ruolo di Occhio di Falco nel MCU, ha una solida carriera musicale, con due EP e la partecipazione alle colonne sonore di diversi film. In The Umbrella Academy Renner ha avuto l'occasione di cantare House of the Rising Sun nel corso del quarto episodio. La puntata si apre in verità con la versione di The Animals, sicuramente più conosciuta, e dopo una serie di rivelazioni l'episodio di conclude con una cover firmata da Renner davvero impressionante.

Si tratta infatti di una versione sicuramente inquietante, come l'originale, ma che abbina a questo rispetto per il brano anche qualche novità. Infatti ci sono elementi sonori tecnologici e una musicalità decisamente più moderna, che aiuta a chiudere l'episodio nel modo strano in cui lo si voleva concludere. "Avevo bisogno di una versione diversa di quella canzone, ed esistono mille versioni diverse di quella canzone", ha raccontato lo showrunner Steve Blackman a Polygon. "Ma Jeremy Renner ci ha dato un finale davvero interessante; il modo in cui ha tirato fuori quella sorta di bit nel finale della canzone ha funzionato davvero con ciò che stava facendo Viktor ... Ha risuonato con me e nella mia testa quale fosse il luogo emotivo".

E voi, cosa ne avete pensato di questa cover? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto si parla di The Umbrella Academy 4!