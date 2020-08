The Umbrella Academy, lo showrunner spera di non fare la fine di Game of Thrones

Il peggior incubo per lo showrunner di The Umbrella Academy> è ritrovarsi nella stessa posizione degli autori della serie di Game of Thrones che, ad un certo punto non hanno più potuto fare affidamento sui libri di George R. R. Martin.

A partire dalla sesta stagione, il materiale in prosa da cui prendere spunto era sostanzialmente terminato e, David Benioff e D. B. Weiss si sono trovati a brancolare nel buio abbassando irrimediabilmente la qualità della serie. Anche gli spettatori più affezionati hanno perso interesse con il proseguire della stagioni e, l'autore The Umbrella Academy spera che non accada lo stesso anche alla loro produzione.

La seconda stagione della serie Netflix ha raggiunto in sostanza i fumetti più recenti, anche se la trama di The Umbrella Academy: Hotel Oblivion non è stata trattata molto, è stato ripreso il suo finale con l'introduzione della The Sparrow Academy e dei bambini super potenti.

Steve Blackman ha raccontato come intende muoversi ora che si trova nella stessa situazione della serie fantasy della HBO, ammettendo che non vuole in nessun caso superare quella che è la storia dei fumetti. Sono molte le domande a cui dovrà rispondere The Umbrella Academy 3.

"Prima di tutto, sono molto vicino a Gerard e Gabriel, quindi parlo con loro prima di scrivere qualsiasi cosa della serie, voglio sempre fargli sapere cosa sto facendo. Sono molto gentili e mi stanno svelando cosa pensano di fare nei prossimi volumi, e sai, mi consigliano molte cose della graphic novel da inserire nella serie. Accettiamo comunque che ci siano cose diverse, ma, adoriamo creare questi crossover. Ho le mie idee sul finale ma non voglio anticiparle. Amo quello che fanno".

Tutti conoscono la lentezza nello scrivere di George R. R. Martin, e si spera che Gerard Way e Gabriel Bá abbiano abbastanza tempo per scrivere i prossimi numeri del fumetto, visto che The Umbrella Academy 3 non è stata ancora ordinata da Netlix.