The Umbrella Academy potrebbe avere degli spin-off, ma ad una condizione

Ancora in attesa di un rinnovo ufficiale per la stagione 3, The Umbrella Academy potrebbe generare anche degli spin-off dedicati ai singoli protagonisti. O almeno questo è quello che pensa Steve Blackman, creatore e showrunner della serie Netflix basata sui fumetti di di Gerard Way e Gabriel Bá.

"Penso che Klaus e Ben, o Klaus e Diego - o chiunque di loro, per quanto mi riguarda - sarebbero dei meravigliosi protagonisti per degli spin-off" ha detto infatti Blackman in una recente intervista con Digital Spy, a cui era presente anche l'interprete di Klaus Robert Sheehan. "Si potrebbe realizzare una miniserie con loro da 4 o 6 episodi, e sarebbe fantastica. Penso che anche Robert potrebbe fare una cosa tutta sua su Klaus."

Come spiega Blackman, però, l'arrivo di eventuali spin-off non può prescindere dall'interesse degli spettatori: "Nessuno vuole esagerare. Ma se il pubblico sarà interessato, credo che gli attori e tutti quanti saremmo d'accordo. Perché adoriamo lavorare insieme. Andiamo davvero d'accordo. Nessuno di noi è di Toronto, dove si svolgono le riprese, perciò siamo tutti lontani dalle nostre vere famiglie, e quindi si crea una famiglia quando siamo là. È un gruppo di belle persone."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere delle serie dedicate ai singoli personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.