The Umbrella Academy, ci sarà una stagione 4? Parla lo showrunner

Lo showrunner di The Umbrella Academy, Steve Blackman, ha fornito nuovi aggiornamenti sulla possibile stagione 4 della serie Netflix tratta dall'omonimo fumetto della star dei My Chemical Romance Gerard Way e Gabriel Bá, che ha debuttato nel 2019. All'indomani del debutto di The Umbrella Academy 3, Blackman parla già del futuro dello show.

Dato il successo delle prime stagioni, è probabile che The Umbrella Academy possa essere riconfermata per un ulteriore ciclo di episodi che possa dare un seguito alla storia di questa famiglia davvero speciale, anche se lo show si è ormai definitivamente staccato dalla serie a fumetti a cui si è finora ispirato.

A questo proposito, ci sono stati alcuni cambiamenti all'Hotel Oblivion, a cominciare dal nome che nella serie Netflix è stato modificato in Hotel Obsidian, ma non diremo di più per evitare spoiler.

Tornando al futuro della serie, in una recente intervista esclusiva con ScreenRant a seguito della premiere di The Umbrella Academy 3, lo showrunner Steve Blackman ha dichiarato di avere già le idee chiare per il futuro della famiglia Hargreeves, anche se non c'è alcuna conferma ufficiale sul rinnovo della serie Netflix.

"Tutto ciò che posso dire è che so come sarà la stagione 4, ma non sappiamo ancora nulla sul rinnovo" ha dichiarato Blackman. "Dita incrociate, speriamo nel rinnovo ma dovremmo aspettare e vedere come tutti".

Pur senza svelare dettagli, il creatore della serie è sembrato decisamente fiducioso, sperando nella possibilità di scrivere un'altra stagione. Ma per averne la certezza dovremo aspettare la comunicazione ufficiale da parte di Netflix, una conferma che i fan sperano possa arrivare il prima possibile.