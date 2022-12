The Umbrella Academy, la stagione finale ridotta all'osso: episodi quasi dimezzati!

L'amore sconfinato dei fan per The Umbrella Academy non è bastato. Da piani, sarebbe dovuta durare ancora diverse stagioni, ma invece Netflix l'ha rinnovata per una quarta e ultima. Che sarà anche un battito di ciglia, una chiusura frettolosa, considerato il numero di episodi ridotto fino all'osso.

Fine ingloriosa per la serie sui freaks più amati di Netflix. Ingloriosa perché frettolosa, oltre la cancellazione anche la fretta. Perché The Umbrella Academy era stata pianificata per durare ben oltre la quarta stagione, che ora invece segnerà il canto del cigno per gli allievi della Umbrella Academy. Un canto del cigno alquanto breve, ci permettiamo di aggiungere. Perché è stato appena rivelato il numero di episodi dell’ultima stagione e oltre a essere quasi la metà rispetto alle precedenti, si tratta anche di uno dei conteggi minimi di Netflix. Viene battuta, di recente, giusto da The Witcher: Blood Origin, arrivata a quattro episodi dopo il taglio di due su sei totali.

E anche in quel caso, anche con sei, sarebbe stato poco. Non a caso, proprio l’altro titolo Netflix ha ricevuto soprattutto critiche in merito alla sua (troppo breve) durata. Cosa dire allora di una serie come The Umbrella Academy, con un universo già ampiamente narrato nel corso delle precedenti tre stagioni? Che ora, alla quarta, si vede ridotta a soli 6 episodi contro i 10 delle precedenti? A rendere noto l’aggiornamento – più che altro, a confermare l’indiscrezione – è stato lo showrunner Steve Blackman, che ha risposto a un fan via Twitter. Poco tempo fa era stato svelato il titolo (simbolico) del primo episodio di The Umbrella Academy 4.

Ma Blackman ci ha tenuto anche a rassicurare i fan, per quanto possibile, anticipando di aver fatto il possibile per rendere una degna conclusione alla serie anche con un così ridotto numero di episodi. D’altronde, è pratica comune per gli streamer, nel caso di cancellazioni di serie prima del finale immaginato, richiedere anche una riduzione degli episodi nell’ultimo rinnovo per mantenere ridotti i costi. È come se concedessero alle produzioni di chiudere la storia per salvare la faccia, ma nel minor tempo e con il minor budget possibile. A questo proposito ci si chiede come verranno chiusi, in così poco tempo, tutti i misteri irrisolti di The Umbrella Academy.