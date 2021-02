The Umbrella Academy: quante stagioni farà Netflix in totale? Ecco cosa sappiamo

Ormai ci siamo. Finalmente, le riprese di The Umbrella Academy 3 sono iniziate, e i fan non vedono l'ora di scoprire quali saranno le nuove avventure della pazza famiglia dei fratelli Hargreeves. Con la terza stagione prossima all'arrivo, oggi vogliamo vedere insieme quale potrebbe essere il futuro della serie televisiva nei prossimi anni.

Certi infatti che Netflix difficilmente vorrà privarsi di uno dei suoi prodotti di punta nel breve futuro - anche grazie agli incredibili numeri totalizzati dalla serie - cerchiamo di comprendere fin quando potrebbe andare avanti lo show ideato da Steve Blackman.

Il materiale da adattare

Ormai la maggior parte degli appassionati della serie sa che The Umbrella Academy ha origine nel fumetto omonimo ideato da Gerard Way dei My Chemical Romance e illustrato da Gabriel Bá. La storia della pubblicazione del fumetto che ispirerà lo show televisivo ha inizio il 19 settembre del 2007 con l'uscita dell'incredibile storia introduttiva del fumetto. Il primo volume della serie esce nel 2008, diviso in 6 capitoli, e un secondo volume vede la luce nel 2009, anch'esso composto di 6 parti.

Dopo ben 9 anni di attesa, a causa degli impegni sia di Way che di Bá, tra il 2018 e il 2019 viene pubblicato anche il terzo volume incentrato sulle avventure della famiglia Hargreeves, che consta però di 7 capitoli. Entrambi gli autori hanno già confermato di lavorare a una quarta iterazione, la cui data di uscita è tuttavia sconosciuta. Il vero problema, quando si parla del suo adattamento, è che comunque la serie televisiva ha preso spunto solo in minima parte dai fumetti, e quindi è molto difficile ipotizzare, a partire dal materiale di origine, a che punto si trovi nella sua storia lo show.

Quante stagioni avrà The Umbrella Academy?

Fatta questa doverosa premessa, è bene anche ricordare che Netflix per i suoi prodotti originali non si è mai spinta a un numero eccessivo di stagioni, anche se il futuro (che pare ancora pieno di nuovi archi narrativi) di alcuni grandi successi come Stranger Things e The Witcher potrebbe aver cambiato i pensieri dei dirigenti della piattaforma streaming. Di sicuro, a meno di clamorosi ripensamenti, assisteremo anche a una quarta stagione della serie con Elliot Page tra i suoi protagonisti. E non sarebbe difficile nemmeno ipotizzare un quinto ciclo di episodi. Da quel momento in poi, staremo a vedere cosa deciderà Netflix, ma la nostra speranza è che lo show mantenga il suo livello qualitativo. E in questo senso anche fare meno stagioni ma tutte dal livello eccelso sarebbe un bene. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quanto sia aumentato lo stipendio degli attori di The Umbrella Academy per la terza stagione, vogliamo sapere la vostra: quante stagioni pensate potrebbe avere in futuro The Umbrella Academy? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!