The Umbrella Academy, svelata la data d'uscita della stagione finale

The Umbrella academy 4 sarà l’ultima stagione della serie Netflix, ed è stata svelata la data d’uscita ufficiale sulla piattaforma streaming.

Netflix ha annunciato che l’ultima stagione di Umbrella Academy debutterà online l’8 agosto 2024. Tra le new entry nel cast della quarta stagione figurano Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross. I membri del cast che invece ritorneranno sono Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Justin H. Min, Ritu Arya, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Colm Feore. Il cast della serie, in un recente teaser Netflix, ha presentato l’ultima stagione dello show come: “ancora molto, molto stravagante, davvero, davvero pieno delle classiche assurdità e delle bizzarrie della famiglia "Umbrella Academy”, e anche Sexy”. Gli episodi di The Umbrella Academy sono stati dimezzati, segno che la serie è arrivata davvero alla sua conclusione.

Nonostante The Umbrella Academy sia una delle serie di punta di Netflix, la produttrice dello show ha rivelato di aver dovuto fare un secondo lavoro per arrivare a fine mese. Una storia risalente allo sciopero di sceneggiatori e attori: “sono stata produttrice esecutiva fino ad aprile in uno show di successo per una piattaforma di streaming, e stavo guidando per Lyft a dicembre per sbarcare il lunario. Non ha alcun senso. Non va bene."

