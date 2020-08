The Umbrella Academy: nella terza stagione scopriremo dettagli su Reginald Hargreeves

Se avete già visto il finale di The Umbrella Academy, sarete sicuramente in attesa di scoprire altri dettagli riguardo le prossime puntate inedite della serie di Netflix. Lo showrunner ha quindi deciso di parlarne durante un'intervista concessa a TV Guide.

Visto il grande successo di critica e pubblico per la serie con protagonisti Ellen Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan e gli altri membri della famiglia Hargreeves, il rinnovo per una terza stagione sembra quasi certo. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Steve Blackman ha quindi rivelato qualcosa riguardo le prossime vicende della serie e in particolare sulle conseguenze che avrà la presenza del padre Reginald nel 2019: "Si sono tutti stupiti nel vederlo apparire lì. Se ci fate caso, è il nostro Hargreeves, ma ha qualcosa di diverso. Penso sia scontato dire che se ci sarà un'altra stagione vedremo i protagonisti cercare di risolvere il loro rapporto con il padre. Ci hanno provato nella seconda parte, ma quel Hargreeves non sapeva niente di loro. Questa nuova versione del padre è più anziana, ma potrebbero essere in grado di parlargli meglio di come hanno fatto nella seconda stagione".

Continua poi discutendo dei suoi piani per la terza stagione: "Quello che vorrei fare è rivelare qualcosa di più sulla storia del personaggio interpretato da Colm Feore. Chi è veramente Hargreeves? Qual è il suo obiettivo? Quale era lo scopo dei suoi ragazzi? Concentrandoci su Reginald Hargreeves è molto probabile che sapremo qualcosa in più sui protagonisti".

Rimaniamo in attesa di una conferma ufficiale, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.