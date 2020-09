The Umbrella Academy: ecco la timeline Netflix tra viaggi del tempo e colpi di scena

Viaggiare con i fratelli Hargreeves non è di certo una passeggiata, soprattutto se alle calcagna si hanno spietati assassini, organizzazioni segrete e... La fine del mondo! Proprio per i molteplici intrecci e sotto-trame, la serie Netflix ha conquistato il grande pubblico, ma non sempre è stato facile seguirle: ecco allora la timeline ufficiale!

Similmente a quanto fatto per Tenet dalla Warner Bros., anche la piattaforma leader dell'intrattenimento domestico ha condiviso un'utile mappa del tempo, che troverete in calce, che ci aiuterà a seguire i nostri supereroi preferiti in tutte le loro avventure.

Come potete vedere, ad ogni periodo storico, realtà parallela, e talvolta personaggio, è assegnato un colore univoco:

Linea azzurra: eventi principali di The Umbrella Academy

eventi principali di The Umbrella Academy Linea gialla: Cinque ritorna dal futuro

Cinque ritorna dal futuro Linea arancione: arco narrativo su Klaus e il Vietnam

arco narrativo su Klaus e il Vietnam Linea viola: breve parentesi di Cinque dopo l'apocalisse del 2019

breve parentesi di Cinque dopo l'apocalisse del 2019 Linea verde: salti nel tempo di tutti i pupilli Hargrevees dal 2019 agli anni '60

salti nel tempo di tutti i pupilli Hargrevees dal 2019 agli anni '60 Linea rossa: incontro di Cinque e Hazel dopo l'apocalisse del 1963

incontro di Cinque e Hazel dopo l'apocalisse del 1963 Linea rosa: eventi successivi alla fine del mondo del 1963

Dopo una prima stagione mozzafiato ed una seconda che ha (incredibilmente) alzato ancor di più l'asticella, adesso i fan di The Umbrella Academy aspettano trepidanti una terza stagione, che però non è ancora stata confermata. Intanto, per chi volesse approfondire l'universo creato da Gerard Way, passate dal nostro focus sulle differenze tra serie TV e fumetto di The Umbrella Academy e lasciatevi consigliate dal nostro speciale sulle 7 serie da vedere se vi è piaciuta The Umbrella Academy.