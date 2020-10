The Umbrella Academy: top e flop delle prime due stagioni

Una delle serie più interessanti degli ultimi anni è senza dubbio The Umbrella Academy, la serie Netflix adattamento dei fumetti ideata da Gerard Way e disegnata da Gabriel Bá. Le buone notizie per lo show non sembrano finire mai, con The Umbrella Academy che sembra pronta a tornare sul set per la terza stagione.

Sicuramente, non vediamo l'ora di assistere alle nuove avventure della famiglia Hargreeves e, tra tanti alti e alcuni bassi, oggi cerchiamo di ricordare il meglio e il peggio a cui abbiamo assistito nelle prime due stagioni di The Umbrella Academy.

Tra i momenti top vanno sicuramente la maggior parte delle scene action della serie nelle sue due stagioni, con i combattimenti spettacolari e ben coreografati; tra i tanti, nella prima stagione abbiamo particolarmente apprezzato uno dei primi ai quali abbiamo potuto assistere, che ci ha mostrato lo stile esagerato dello show: quello tra Hazel (Cameron Britton) e Cha Cha (Mary J. Blidge) con Numero 5 (Aidan Gallagher), durante il secondo episodio della prima stagione, Run Boy Run, sia per la brillante regia e per Don't Stop Me Now come colonna sonora totalmente fuori contesto, ma che è perfetta per il momento. Nella seconda stagione, le battaglie diventano ancora più epiche, come testimonia l'episodio 10 della seconda stagione, La fine di qualcosa, dove Vanya (Ellen Page) grazie ai suoi poteri stermina l'esercito della commissione. Un altro momento che ci ha tenuto col fiato sospeso è stato anche il finale della seconda stagione, quando veniamo a scoprire dell'esistenza della Sparrow Academy. Chi di voi non avrebbe voluto premere sul tasto prossimo episodio?

A onor del vero, c'è stato anche qualche momento rivedibile. Un esempio lampante, il sesto episodio della prima stagione, Il giorno che c'è stato, che vede la seppur bella scena di ballo tra Luther (Tom Hopper) e Allison (Emmy Raver-Lapman), ma troppo lunga e piuttosto inutile narrativamente parlando; oppure nel quinto episodio della seconda stagione, Valhalla, ci troviamo di fronte alla scena del parrucchiere, nella quale Vanya, Allison e Klaus (Robert Sheehan), nell'attesa si dedicano a un balletto. Sebbene sia girata bene, è anche questa una scena dal minutaggio esagerato e che aggiunge poco alla trama. In generale, ci piacciono i momenti "filler", ma vorremmo vederli più contestualizzati, o quantomeno di una minor durata.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, qui potrete trovare la nostra recensione della seconda stagione di The Umbrella Academy.

Quali sono i vostri momenti preferiti delle prime due stagioni di The Umbrella Academy? E quali i momenti flop? Fatecelo sapere nello spazio commenti!