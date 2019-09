The Umbrella Academy: tre nuovi membri del cast si aggiungono alla seconda stagione

Ritu Arya (Humans, Sherlock), Yusef Gatewood (The Interpreter, The Originals) e Marin Ireland (Hell or High Water, Sneaky Pete) sono le tre nuove aggiunte al cast della seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie Netflix che ha conquistato il pubblico della piattaforma streaming.

Dopo essere stata rinnovata per una seconda stagione, la serie originale Netflix tratta dall'opera cartacea di Gerard Way e Gabriel Bá (di cui qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione) ha dato il via alle riprese dei nuovi episodi nel mese di giugno.

E mentre la precedente stagione ci aveva lasciato con la famiglia Hargreeves in procinto di ritrovarsi chissà dove, chissà quando, grazie ai poteri di Five (Aidan Gallagher), attivati nel tentativo di salvarsi e fermare una Vanya (Ellen Page) fuori controllo, sulla seconda sappiamo ancora ben poco.

Ma è notizia di oggi che, ovunque ci ritroveremo nei prossimi episodi, avremo tre nuovi volti ad attenderci:

Lila (Arya): "Un camaleonte che può essere tanto brillante quanto clinicamente folle, a seconda della situazione. Imprevedibile, maliziosa e sarcastica, Lila possiede un contorto senso dell'umorismo".

Raymond (Gatewood): "Un leader nato, intelligente, solenne e sicuro di sé, al punto da non sentirsi mai in dovere di provare a nessuno il suo valore. È caloroso, zelante, e ha l'abilità innata di disarmarti con un semplice sguardo. Un marito devoto, è il tipo di persona che chiunque vorrebbe conoscere".

Sissy (Ireland): "Una madre impavida e dal senso pratico, proveniente dal Texas e sposatasi troppo giovane, per i motivi sbagliati. Ancora nel fiore degli anni, non vede l'ora di riscoprire ciò che la vita ha da offrire".

La seconda stagione di The Umbrella Academy arriverà prossimamente su Netflix.