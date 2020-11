The Umbrella Academy, finalmente è ufficiale: Netflix annuncia la terza stagione

Tra le serie più viste del periodo estivo, The Umbrella Academy è stata rinnovata ufficialmente per una terza stagione composta da 10 episodi. L'annuncio arriva direttamente da Netflix, che ha rivelato su Twitter che le riprese del nuovo arco narrativo partiranno questo febbraio a Toronto, in Canada.

Secondo quanto riportato da Deadline, la stagione 3 vedrà il ritorno dei membri principali del cast tra cui Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, e Colm Feore. È inoltre confermato il ritorno di Steve Blackman come produttore e showrunner.

Basata sull'omonimo fumetto di Dark Horse Comics creato e scritto da Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá, The Umbrella Academy si è rivelato una delle serie di maggior successo del 2019, con la prima stagione che è risultata dal terzo posto degli show più visti su Netflix. La seconda parte, uscita lo scorso 31 luglio, ha esordito in testa alla Top 10 dei titoli più visti in streaming pubblicata da Nielsen.

Tra i produttori esecutivi della stagione troviamo, oltre a Blackman, anche Jeff F. King (accreditato anche come regista), Mike Richardson, Keith Goldberg e Jesse McKeown, con Way e Bá che figurano come co-produttori esecutivi.

