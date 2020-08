The Umbrella Academy: Una teoria spiega perché è stata creata la SPOILER vista nel finale

Il finale di The Umbrella Academy ha stupito tutti i fan della serie di successo prodotta da Netflix. Una teoria inedita cerca di spiegarci qualcosa in più su quello che abbiamo visto durante la puntata conclusiva della seconda stagione.

Dopo essere riusciti a salvare il mondo e ad evitare l'apocalisse nucleare del 1963, il gruppo di fratelli Hargreeves decide di ritornare nel 2019, trovandosi di fronte però ad una sorpresa: il loro padre adottivo è ancora vivo ed ha creato insieme a Ben una nuova squadra di nome Sparrow Academy. Secondo una nuova teoria, la maggiore responsabile per la creazione del gruppo è Vanya, che nel corso delle puntate della seconda stagione ha dato una parte dei suoi poteri ad Harlan, bambino che seguiva e che nel finale della stagione si può vedere mentre fa levitare con la mente un pupazzo a forma di passerotto, sparrow in inglese.

Come successo nella linea temporale principale, Reginald Hargreeves potrebbe aver saputo dei suoi poteri e scelto di creare una squadra insieme ad Harlan per affrontare le varie minacce della Terra, oppure, sempre secondo gli appassionati, la Sparrow Academy potrebbe essere stata creata per sconfiggere Harlan, bambino dotato di terrificanti poteri. Rimaniamo in attesa di notizie ufficiali, nel frattempo ecco cosa ha da dire lo showrunner di The Umbrella Academy sulla terza stagione, che ricordiamo non è ancora stata confermata da Netflix.