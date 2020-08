The Umbrella Academy, vestite come i Fratelli Hargreeves con questa linea di Hot Topic

Abbiamo sentito delle voci... Vi siete già innamorati di questa linea d'abbigliamento dedicata al popolare show di Netlix The Umbrella Academy, vero?

La seconda stagione di The Umbrella Academy è da poco approdata su Netflix, ma noi siamo già in trepidante per la terza.

E se anche voi avete già ultimato il binge-watching dei nuovi episodi, e vi mancano già i bizzarri quanto adorabili Fratelli Hargreeves, magari vi andrà di dare un'occhiata alla linea d'abbigliamento di Hot Topic ispirata allo show basato sull'omonima serie di graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, completa di maglie, felpe, scarpe e persino giacche di pelle (con o senza il boa piumato di Klaus).

Come potete vedere dalle immagini che trovate anche nella nostra gallery, c'è un capo d'abbigliamento dedicato a ogni componente dell'Umbrella Academy, dalla divisa di Five (Aidan Gallagher) alla signature jacket di Allison (Emmy Raver-Lampman), e persino delle simil-Converse con tanti piccoli ombrelli disegnati sulla tela.

La collezione può essere acquistata sul sito ufficiale di Hot Topic, e al momento dovrebbero esserci anche degli sconti in corso.

Cosa aspettate allora? Anche per salvare il mondo, dopotutto, ci vuole un certo stile.

E se non le avete già viste, entrambe le stagioni di The Umbrella Academy sono attualmente disponibili su Netflix.