The Umbrella Academy, al via le riprese della serie TV Netflix con Ellen Page

Sono ufficialmente partite le riprese di, adattamento televisivo dell'omonimo fumetto edito daed in arrivo su

A darne la notizia, in data odierna, è stato proprio il disegnatore dell'apprezzata graphic novel Gabriel Bá, il quale ha pubblicato su Twitter una foto con il creatore Gerard Way. Il messaggio recita: "Luci!Camera!Azione!Abbiamo ufficialmente iniziato!".

Per chi non conoscesse i fumetti, la storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i diversi nomi di: The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

Al momento l'unico ingresso ufficiale del cast è rappresentato da Ellen Page, la quale vestirà i panni dell'unico membro "normale" della famiglia Hargreeves, ovvero Vanya aka The White Violin. Questa incarnazione del personaggio è descritta come "la pecora nera della sua famiglia disfunzionale. Lei è l'unica tra i ragazzi adottati da Reginald Hargreeves a non avere abilità soprannaturali. E' un fiorellino insicuro che cerca di trovare, con fatica, il suo posto nel mondo."

Steve Blackman (Fargo) sarà lo showrunner ed il produttore, mentre Mike Richardson e Keith Goldberg, entrambi di Dark Horse Entertainment, co-prdurranno il tutto assieme a Gerard Way.

La prima stagione di The Umbrella Academy sarà composta da dieci episodi e debutterà nel corso di quest'anno su Netflix.