The Umbrella Academy, in un video tutti i character poster per la seconda stagione

Fermi tutti: i ragazzi di The Umbrella Academy stanno tornando! Per l'uscita della seconda stagione del popolare show Netflix non vi sono ancora date certe (si parla comunque della seconda metà di questo 2020), ma la produzione ha pensato bene di tenere vivo l'hype con i primi character poster.

In un breve video postato sui propri account social, infatti, Netflix ha rilasciato questi primi character poster della seconda stagione di The Umbrella Academy. Si tratta di primissimi piani in cui, attraverso uno spazio a forma di ombrello (che sorpresa, vero?) intravediamo gli sguardi inquieti dei nostri mutanti, vale a dire Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Cinque (Aidan Gallagher), Ben (Justin H. Min) e Vanya (Ellen Page).

La prima stagione di The Umbrella Academy si chiuse con un cliffhanger che lasciò tutti col fiato sospeso: con la Terra praticamente distrutta dall'Apocalisse generata dall'energia di Vanya, che aveva causato una pioggia di detriti staccatisi dalla superficie lunare, Cinque decise di sfruttare i propri poteri per viaggiare indietro nel tempo, riportando sé stesso e gli altri ragazzi alla loro adolescenza.

Le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy sono terminate lo scorso dicembre; qualche mese prima la produzione aveva rilasciato alcune foto dal set di The Umbrella Academy.