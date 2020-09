The Umbrella Academy: i villain migliori, dal peggiore al più forte

The Umbrella Academy è una delle serie Netflix di maggior successo: la seconda stagione, uscita il 31 luglio del 2020, ancora dopo mesi rimane stabile nella top 10 italiana dei programmi più visti. Non molto tempo fa abbiamo cercato di stilare una classifica dei supereroi della famiglia Hargreeves, dal peggiore al migliore. Oggi tocca ai villain.

Come ripetiamo sempre, si tratta di una nostra classifica e le nostre valutazioni saranno fatte in base a quello che abbiamo visto per ora nelle due stagioni della serie TV (non terremo quindi in considerazione i fumetti ideati da Gerard Way).

Partiamo dal povero e sfortunato Hazel (Cameron Britton), uno dei due killer incaricati dalla Commissione per dare la caccia a Cinque, impedendoli di fermare l'apocalisse. Presentato come villain a inizio della serie, in realtà si redimerà e cercherà anche di aiutare gli Hargreeves grazie all'amore, ma questo non gli impedirà una fine tragica. Un ciclo sfortunato.

Sicuramente più cattiva del suo partner, Cha-Cha (interpretata nientemeno che da Mary J. Blidge), cerca di compiere la sua missione fino in fondo, anche arrivando a minacciare il suo ex compagno della Commisione e a prendere in ostaggio la sua amata Agnes (Sheila McCarthy). I suoi piani verranno fermati e la killer morirà nell'apocalisse provocata da Vanya.

Non i più brillanti, ma nemmeno i peggiori assassini, i tre fratelli svedesi Otto (Jason Bryden), Oscar (Tom Sinclair) e Axel (Kris Holden-Ried). Nonostante falliscano in ogni loro tentativo di uccidere i fratelli Hargreeves, riescono a macchiarsi dell'omicidio di Hazel. Attualmente, l'unico sopravvissuto è Axel.

Il capo della Commissione, A.J. Carmichael (Robin Atkin Downes), aveva ricevuto nella seconda stagione una presentazione in pompa magna. Sicuramente brillante e dietro a molte delle operazioni della Commissione, la sua morte non è stata delle migliori, e rimane uno dei personaggi con più potenziale che (al momento) è rimasto inutilizzato.

Personaggio solo accennato nella prima stagione, diventa uno degli antagonisti principali nella seconda The Handler (Kate Walsh). Ci sentiamo di affidarle la piazza d'onore, per le sue capacità di comando e leadership, nonché per le numerose volte che, viaggiando nel tempo, ha causato più di un problema soprattutto a Numero Cinque.

Chiudiamo con quello che per noi rimane a ora il villain migliore e più potente, ossia Leonard Peabody (John Magaro), conosciuto anche come Harold Jenkins. Lo conosciamo come interesse amoroso di Vanya nella prima stagione, per poi scoprire che il suo scopo è quello di distruggere la Umbrella Academy, proprio usando i poteri di Vanya. Fino a ora, ci sembra il migliore tra i cattivi della serie.

E voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri villain preferiti dello show? Fatecelo sapere nello spazio commenti.

In attesa di novità sulla terza stagione, potrete trovare qui la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.