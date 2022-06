The Umbrella Academy, lo showrunner: 'finire la serie con la stagione 4 sarebbe ottimo'

Per lo sceneggiatore della popolare serie Netflix, la quarta stagione potrebbe essere l'ultima dello show. Arrivata su Netflix nel 2019, The Umbrella Academy è una serie di supereroi sui viaggi nel tempo basata sui fumetti con lo stesso nome, scritti dal cantante dei My Chemical Romance Gerard Way.

Dopo il rilascio de nuovi episodi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Umbrella Academy 3, i fan hanno iniziato ad interrogarsi sul futuro dello show, che ancora non sappiamo se verrà rinnovato o meno per una quarta stagione. Lo spettacolo segue vagamente gli archi narrativi dei fumetti originali, con Way che continua tutt'ora a scrivere nuove graphic novel della Umbrella Academy. La terza stagione ha però segnato una divisione tra lo spettacolo e i fumetti, seguendo una trama originale separata dall'opera dell'autore. Intanto, Way è a lavoro sul quarto volume, intitolato Sparrow Academy e che deve ancora essere rilasciato, che non seguirà le trame create dalla serie.

In un'intervista con The Wrap, lo showrunner Steve Blackman ha affermato che in caso di rinnovo, la stagione 4 di The Umbrella Academy potrebbe essere l'ultima della serie. Lo sceneggiatore sembra inoltre avere già qualche idea e sebbene non sia entrato nei dettagli, ha raccontato di voler esplorare il cosa potrebbe accadere se i fratelli Hargreeves perdessero i loro superpoteri:

“Penso che se avessimo una stagione 4, quest'ultima andrebbe inevitabilmente verso la fine dei giochi. Dobbiamo stare attenti. Il mio piano per il prossimo anno non è quello di continuare a camminare sullo stesso terreno di prima. È una sfida trovare un nuovo modo per sovvertire questa trama e penso che abbiamo un'idea di come farlo. Ma credo che un eventuale stagione 4 sarebbe un ottimo finale per lo spettacolo. Non sto dicendo che non potrei fare di più, ma sai, penso che sarebbe molto soddisfacente per il pubblico, quattro stagioni".

Per salutarvi, vi lasciamo con le prime recensioni di The Umbrella Academy 3 a una settimana dal debutto.