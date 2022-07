The Undeclared War: ecco finalmente il trailer della serie con Simon Pegg e Mark Rylance

Finalmente Peacock ha pubblicato il trailer di The Undeclared War, nuova serie in arrivo con Hannah Khalique-Brown, Simon Pegg, Mark Rylance e Adrian Lester. Lo show parlerà di una guerra informatica ambientata nel prossimo futuro, e arriverà sul servizio streaming dal 18 Agosto.

La storia della serie si concentrerà sulla stagista del GCHQ Saara Parvan, che prova a risolvere il mistero di un attacco informatico avvenuto nel Regno Unito prima delle elezioni. Nelle immagini del trailer vediamo prima una discussione sulla rappresaglia, e poi l'escalation che porta il Primo Ministro a dichiarare lo stato di emergenza. Da qui vediamo il caos nelle strade, che anticipa agli spettatori cosa potranno vedere nel corso degli episodi, seguito dalla data del debutto su Peacock.

The Undeclared War è stata scritta e diretta da Peter Kosminsky, noto per la sua cura nei dettagli, e che ha dichiarato di voler dare una visione interessante e realistica della guerra informatica in televisione. "La guerra non dichiarata ha richiesto molti anni" ha detto Kosmisky. "Provate a immaginare come potrebbero essere i prossimi anni nel dominio della guerra informatica, una battaglia invisibile alle persone ma che porta con sé conseguenze potenzialmente devastanti. Nel mio progetto, ho cercato di far luce su aspetti delle politiche pubbliche che coinvolgono in un certo senso tutti noi, ma i cui dettagli, che restano spesso dietro le quinte e non sono ben compresi. Spero che questa serie drammatica darà al pubblico uno spaccato di un mondo che avrà certamente un impatto significativo sulle nostre vite negli anni a venire".

E voi, guarderete The Undeclared War? Vi ricordiamo che Peacock è arrivato ufficialmente in Italia a Febbraio.