The Underground Railroad: scelti i tre protagonisti della serie di Barry Jenkins

Variety riporta che la serie Amazon intitolata The Underground Railroad, prodotta dal regista di Moonlight, Barry Jenkins, ha trovato i suoi tre attori principali. Si tratta di Thuso Mbedu nel ruolo della protagonista, Cora, Chase W. Dillon nei panni di Homer e Aaron Pierre nelle vesti di Cesare. La serie è stata ordinata nel mese di giugno 2018.

L'attesissima serie The Underground Railroad è composta da undici episodi e segue la storia di Cora, una giovane che cerca disperatamente la propria libertà dopo essere fuggita dalla sua piantagione in Georgia, la Underground Railroad. Cora scoprirà una vera e propria ferrovia piena d'ingegneri e conduttori, con tanto di rete segreta di piste e tunnel nel sottosuolo.



Barry Jenkins dirigerà tutti gli episodi e li produrrà insieme alla Plan B Entertainment di Brad Pitt, con il quale ha prodotto anche il film drammatico vincitore dell'Oscar; leggendo la recensione di Moolight ricorderete un'edizione degli Oscar ricca di colpi di scena, con l'annuncio sbagliato di La La Land quale miglior film, da parte di Faye Dunaway e Warren Beatty. Per il momento non è stata annunciata nessuna data ufficiale d'uscita della serie Amazon.

Barry Jenkins è stato candidato agli Oscar anche recentemente con Se la strada potesse parlare e ha partecipato insieme ad altri registi alla stesura di una lettera per salvare Filmstruck, noto servizio streaming della Turner Classic Movie.