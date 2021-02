The Underground Railroad, il trailer rivela la data d'uscita della serie di Barry Jenkins

The Underground Railroad è una serie limitata creata e diretta dal regista premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare) basata sull'omonimo romanzo di Colson Whitehead vincitore del Premio Pulitzer. Amazon Prime Video ha annunciato oggi la data d’uscita con un teaser trailer che potete vedere qui sopra.

La serie segue Cora Randall (Thuso Mbedu), una schiava in una piantagione di cotone in Georgia che è un'emarginata anche tra i suoi compagni schiavi e sta lottando per diventare donna quando incontra Caesar (Aaron Pierre) un recente arrivo dalla Virginia che la informa della Underground Railroad. I due partono alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.



Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.



La serie limitata, di cui potete vedere il poster in calce alla notizia, sarà composta da 11 episodi e nel cast figurano Thuso Mbedu, Chase W. Dillon e Joel Edgerton, affiancati da Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus "MJ" Gladney, Jr., Will Poulter e Peter Mullan.



The Underground Railroad, del Premio Oscar Barry Jenkins, debutterà il 14 maggio 2021 in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo.



Il regista Barry Jenkins in futuro sarà impegnato anche con il sequel live-action di Il Re Leone, in attesa del film e dell'uscita di The Underground Railroad leggete il nostro approfondimento sui record di Moonlight.