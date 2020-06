The Undertaker ricorda i tempi d'oro con John Cena: 'Potevamo fare di più'

Dopo aver annunciato il suo ritiro definitivo dalla WWE, The Undertaker è tornato a parlare del suo rapporto con John Cena. I due si sono affrontati solamente in due match, durante Vengeance 2003 e WrestleMania 34, ma a quanto pare avrebbero voluto collaborare molto di più.

Durante una recente intervista con Comicbook.com, infatti, il Becchino ha rivelato il motivo per cui lui e Cena non hanno potuto organizzare altri incontri insieme: "Onestamente, era solo una questione di organizzazione. In quel periodo, quando lavoravo ancora a tempo pieno, eravamo entrambi molto giovani perciò non era una priorità. Più avanti John voleva lavorare con me e fare qualcosa di nuovo, ma come ho già detto a quel punto della carriera è difficile trovare delle novità. È molto difficile perché devi incontrare tutti quanti per diverse volte, ma non c'è mai stata una ragione, era solo il mondo in cui le cose erano organizzate."

Il ritiro di The Undertaker, lo ricordiamo, è stato annunciato con l'uscita dell'episodio finale di The Last Ride, docu-serie incentrata sulla star della WWE che già dal nome "l'ultima corsa" sembrava preannunciare la decisione presa dal wrestler, che ha dichiarato: "La mia carriera, la mia eredità, parla da sola. Alla fine è davvero tutto ciò che conta. Ho un'altra vita da sperimentare e godermi grazie ai frutti del mio lavoro, mia moglie e i miei figli".

