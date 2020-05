The Undertaker: riviviamo la sua epica entrata sul ring nel video di The Last Ride

The Undertaker: The Last Ride sta per arrivare. Il docu-show che mostra il dietro le quinte della carriera del grande wrestler si potrà presto vedere a partire dalla notte tra il 10 e l'11 maggio sul canale della WWE network.

Sono passati pochi giorni dalla notizia dell'arrivo di "The Undertaker:The Last Ride", questo incredibile ed esclusivo documentario che racconta la vita del maestoso performer americano, arricchito da interviste esclusive al protagonista e ad altri volti noti del wrestling.

Potrete pregustare per qualche minuto quello che vi aspetta dalla serie tv, perché è arrivato il video in anteprima del dietro le quinte della sua iconica camminata, sfoggiata durante gli show prima di salire sul ring. L'i ndimenticabile cappotto nero, lo sguardo oscurato dal cappello a falda larga, in un look total black che ha fatto la storia del wrestling. Mark Calaway, meglio conosciuto come The Undertaker, ci mostra in questo esclusivo video uno dei dettagli essenziali che lo hanno caratterizzato nello show TV della WWE nei suoi 21 anni di carriera.

Potete guardare l'imperdibile video in fondo alla news, sarete reindirizzati al sito in cui vedere la clip.