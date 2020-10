The Undertaker al The Tonight Show con Jimmy Fallon per la festività di Halloween

La leggenda della WWE The Undertaker ha fatto un'apparizione durante l'edizione di venerdì di The Tonight Show con Jimmy Fallon su NBC per promuovere lo speciale per i 30 anni di The Undertaker su Survivor Series.

The Undertaker è apparso in un segmento Suggestion Box dello show nel quale una persona ha spiegato la sua passione per Halloween e la WWE e ha chiesto al presentatore se fosse in grado di unire entrambe le passioni. Fallon ha risposto che non poteva farlo, ma conosceva qualcuno che poteva. Ha poi lasciato il posto a The Undertaker, che ha strangolato uno spaventapasseri con una zucca in testa effettuando poi la mossa Tombstone Piledriver per finire con la sua frase: "Rest in Peace".



Dopo l'annuncio del suo ritiro la Survivor Series celebrerà i 30 anni dal debutto di The Undertaker con un documentario su di lui intitolato The Last Ride nella versione gratuita del WWE Network. Questo evento in serie limitata offre all'universo WWE di dare uno sguardo a Mark Calaway, l'uomo dietro The Undertaker, mentre si prepara per quella che potrebbe essere la fine del suo viaggio.



Va ricordato che la WWE celebrerà i 30 anni di The Undertaker con una programmazione speciale durante questo mese. La compagnia ha annunciato una serie di spettacoli speciali in onda sul WWE Network, tra cui un nuovo WWE Untold e uno speciale su Paul Bearer, tra gli altri.