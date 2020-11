The Undoing: i fan si scusano con un personaggio dopo il finale di stagione

A quanto pare, la prima e più ovvia ipotesi è stata quella corretta: è stato il marito. Jonathan Fraser, interpretato da Hugh Grant , rivela che è stato proprio lui a uccidere brutalmente la sua amante Elena Alves (Matilda De Angelis) con un martello. Jonathan ha dimostrato di essere il sociopatico che sua madre diceva che fosse, e gli spettatori sono stati influenzati a credere il contrario per tutto il tempo. Tuttavia, delle tante teorie dei fan sul vero assassino di The Undoing , ce n'era una molto popolare, secondo cui il personaggio dell'attrice Lily Rabe , l'avvocato Sylvia Steinneitz, non era solo la migliore amica di Grace Fraser (Nicole Kidman): era anche una delle amanti di Jonathan, la cui gelosia l'ha portata a uccidere Elena. Ora che la verità è stata rivelata, i social media si stanno accendendo con i fan di The Undoing che si scusano con Lily Rabe, per aver dubitato del suo personaggio, trovate i tweet in calce alla notizia. Avete seguito The Undoing ? La regista aveva dichiarato di volere una coppia sexy come Hugh Grant e Nicole Kidman, vi sono piaciuti? Che cosa vi aspettavate dal finale? Ditecelo nei commenti!

she was a good friend and we ALL just assumed it was due to guilt and not genuine care for grace 😭 the internalized misogyny phew #TheUndoing pic.twitter.com/oaVBKlkaXh — meri’s media (@filmsexual) November 30, 2020

I just feel like all of social media owes Lily Rabe an apology tonight. #TheUndoing pic.twitter.com/TUv3JBrAfy — Matt (@Matt_Eitelberg) November 30, 2020

i thought this poor girl was his SIDE CHICK..MY BAD QUEEN #TheUndoing pic.twitter.com/MX046nm9xU — Isabella Simone (@isabella_sim48) November 30, 2020

#TheUndoing I apologize for thinking you were the murderous hoe pic.twitter.com/oLj0lUEP3k — sequoia (@sequoia_sade) November 30, 2020