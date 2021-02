The Undoing, Hugh Grant su una seconda stagione e la sua nomination ai Golden Globes

Hugh Grant è stato protagonista della mini-serie targata HBO intitolata The Undoing insieme a Nicole Kidman. La serie è stata creata da David E. Kelley (Big Little Lies) e diretta da Susanne Bier ed ha ottenuto un ottimo successo.

Grant ha interpretato Jonathan Fraser, un oncologo pediatrico, marito apparentemente ideale di Grace (Kidman) e padre di Henry interpretato da Noah Jupe. Ma alla fine si scopre che Fraser è un pericoloso sociopatico che ha ucciso la sua amante.



"C'erano altre attrazioni per il progetto", ha detto a Deadline Grant. "Susanne Bier è un grande genio, così David E. Kelley e Nicole Kidman, ma non sono sicuro che l'avrei fatto se fossi stato solo il marito che è andato a letto con la donna sbagliata e poi ha passato sei episodi a scusarsi. Sarebbe stato un po’ noioso. Essere un sociopatico che in superficie è un uomo così meraviglioso e un medico pediatrico mi è sembrato divertente."

Nell'episodio finale, Fraser perde la sua compostezza e la sua freddezza rapendo suo figlio, un risvolto che Grant ha trovato difficile da interpretare e ha confessato di aver controllato su Twitter le reazioni dei fan.



“Questa è la parte più difficile in realtà. Ero molto nervoso per quel momento, quel viaggio in macchina con suo figlio. Quando devi recitare qualcuno che perde la testa puoi diventare ridicolo, è un po' come interpretare un ubriaco, devi stare molto attento. Quindi è stato terrificante e quando finalmente è stato trasmesso, mi sono alzato nel cuore della notte e ho controllato su Twitter per vedere se la gente rideva di me o se si divertiva. Grazie a Dio i tweet erano buoni. Ovviamente ce ne saranno sempre di poco carini. Ecco perché andiamo su Twitter, per torturarci. Nel complesso siamo riusciti a farla franca, quindi grazie a Dio".



Come qualsiasi serie di successo, tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione: “Non vedo come si possa fare, onestamente no. Se sono in prigione, sono colpevole. Dovrebbe essere una serie spinoff sul mio tempo in prigione e su come faccio amicizia con Phoenix Buchanan di Paddington”, ha scherzato, riferendosi al suo ruolo in Paddington 2.

Il prossimo film di Grant sarà firmato da Guy Ritchie e si intitolerà Five Eyes, le cui riprese si svolgeranno in Turchia. "Cambia i titoli dei suoi film ogni martedì, ma per il momento si chiama così", ha detto Grant, aggiungendo che il suo ruolo sarà "abbastanza diverso" dall'ultimo film di Ritchie che ha interpretato, The Gentleman di cui potete leggere la nostra recensione.



Fateci sapere nei commenti se l'interpretazione di Grant vi è piaciuta e leggete anche la nostra recensione di The Undoing.