The Undoing: Ismael Cruz Cordova e Matilda De Angelis entrano a far parte dello show HBO

La serie limitata sviluppata dal canale via cavo vede arricchire il proprio cast artistico con l’arrivo di Ismael Cruz Cordova (Miss Bala) e di Matilda De Angelis (Il Premio). I due interpreti andranno ad affiancare un cast di spessore formato da Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland.

Il serial scritto da David E. Kelley e diretto da Susanne Bier si ispira al libro scritto da Jean Hanff Korelitz, “You Should Have Known”. L’opera vede protagonista il personaggio impersonato dalla Kidman, Grace Sachs, la quale sembra vivere una vita di successo. Terapista, in procinto di pubblicare il suo primo libro, con un marito fedele ed un figlio che presto entrerà in una importante scuola privata di New York, la storia della donna verrà sconvolta e ribaltata a seguito della tragica morte del marito.

Le ultime due star ingaggiate per The Undoing vedono Cordova interpretare Fernando Alves, mentre la De Angelis sarà Elena Alves. In veste di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore troviamo David E. Kelley.

Le ultime foto pubblicate dal portale JustJared ci mostrano inoltre Nicole Kidman durante le riprese della serie limitata. Il set di The Undoing al momento è stato allestito nella città di New York. In calce alla notizia troverete un primo scatto dell’attrice.

Per la giovane artista italiana, nata cinematograficamente con il film Veloce come il vento del regista Matteo Rovere (Il Primo Re), questo progetto targato HBO rappresenta un importante passo in avanti per la propria carriera. La partecipazione nel lungometraggio di Rovere l’ha consacrata nel panorama artistico italiano – e non solo – conferendole numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Guglielmo Biraghi (Nastro d’argento) nel 2016 e la candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello nel 2017.