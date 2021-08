The Undoing, Matilda De Angelis premiata ai Nastri Grande Serialità

Nella cornice del Teatrino di Corte di Palazzo Reale, verranno assegnati i Nastri Grande Serialità, premi dedicati al mondo televisivo e assegnati dal Sindacato Giornalisti Cinematografici, che già s'impegna nell'assegnazione dei Nastri d'Argento ai lungometraggi di finzione e ai documentari. Tra i premiati anche la star nostrana di The Undoing.

Matilda De Angelis, come riporta l'ANSA, verrà premiata per la miglior performance dell'anno per The Undoing - Le verità non dette e Leonardo. Scoprite i migliori film di Matilda De Angelis per conoscere meglio la giovane star italiana.

Il nuovo evento dedicato alle produzioni italiane che vengono distribuite con successo nel mondo, si svolgerà sabato 18 settembre a Napoli.



La cornice partenopea è l'ideale per questo nuovo riconoscimento, in considerazione delle numerose produzioni che si avvalgono delle location campane per mettere in moto le diverse produzioni, tra cui L'amica geniale.

I premi andranno anche a show come Il commissario Montalbano, The New Pope, We are who we are, Gomorra - La serie e ZeroZeroZero.

Saranno premiati artisti del calibro di Luca Zingaretti, Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Saverio Costanzo e Stefano Accorsi.

Altri titoli verranno comunicati nei prossimi giorni. A parlare del nuovo premio istituito è stata Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici:"Si tratta di un modo per dare il via ad un nuovo evento che i Nastri proseguiranno nel tempo dedicando selezione e premi, come già avviene, oltre l'appuntamento con i film dell'anno, per documentari e cortometraggi anche alla serialità".



