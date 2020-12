The Undoing, la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant arriva su Sky: i dettagli

Arriva anche in Italia The Undoing - Le Verità non dette, miniserie in 6 puntate targata HBO che negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha fatto registrare numeri da record, superando anche un mostro sacro come Game of Thrones. Gli episodi saranno disponibili dall'8 gennaio 2021 su Sky Atlantic e su NOW TV.

The Undoing è definita un family drama, con atmosfere da thriller psicologico, e ha per protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. Dalle 21.15 dell'8 gennaio, su Sky Atlantic andranno in onda uno dopo l'altro tutti gli episodi della serie, che saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV già dalle 6 del mattino. La serie continuerà poi ogni venerdì in prima serata.

Tratta dal romanzo del 2014 You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, The Undoing è ambientata nell'Upper East Side di Manhattan e, come recita la sinossi, "racconta di Grace Fraser (Kidman), una terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Grant), uno stimato oncologo. Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno il loro destino e il peso di verità non dette creerà delle crepe profonde nella loro storia."

La serie è creata da David E. Kelly (Big Little Lies) e diretta da Susan Bier. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Donald Sutherland, Édgar Ramírez, Noah Jupe e Matilda De Angelis.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di The Undoing e alle dichiarazioni di Susanne Bier su Nicole Kidman e Hugh Grant.