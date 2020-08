The Undoing: Nicole Kidman affronta un vortice di segreti e bugie nel nuovo trailer HBO

The Undoing, l'attesa serie thriller-psicologica con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, si mostra con una nuova anteprima ricca di suspense: scopritela insieme a noi oltre il salto!

La storia ruota intorno alla brillante terapeuta Grace Sachs (Kidman), in procinto di pubblicare il suo primo libro, e suo marito Jonathan Fraser (Grant) di cui è follemente innamorata. A completare l'idilliaco quadro familiare il figlio (Noah Jupe), che frequenta una delle scuole più prestigiose di New York, e il dottor Franklin Reinhardt (Donald Sutherland), padre della donna. La tranquillità di Grace viene però scossa in una sola notte da una morte improvvisa, la scomparsa di suo marito e alcune inquietanti rivelazioni sul suo conto. Quando la sua vita privata, ormai in pezzi, diverrà di dominio pubblico starà a Grace lottare con tutte le sue forze per proteggere suo figlio.

The Undoing è ispirata al romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, e racconta l'ascesa e la rovinosa caduta del personaggio della Kidman, che già dalle prime immagini promette un'interpretazione commovente e senza riserve. La serie debutterà su HBO il prossimo 25 ottobre e in attesa di nuovi aggiornamenti vi suggeriamo il precedente trailer di The Undoing.

Cosa ne pensate? Riuscirete a resistere per altri 3 mesi prima si sapere di più su The Undoing? Fatecelo sapere nei commenti!