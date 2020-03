The Undoing: nuovo trailer della serie HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant

HBO ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di The Undoing, nuova serie limitata che rinnova la collaborazione tra Nicole Kidman e David E. Kelley, già pluripremiato autore di Big Little Lies; alla regia di questa nuova produzione troviamo Susanne Bier.

Scritta da David E. Kelley (Big Little Lies), The Undoing si basa sul romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, che ruota attorno a Grace Sachs (Nicole Kidman), che sta vivendo l’unica vita che aveva sempre voluto per se stessa. È una terapista di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro, ha un marito fedele e un giovane figlio che sta per cominciare la sua avventura in una prestigiosa scuola privata a New York. Poche settimane prima della pubblicazione del libro, avviene qualcosa che sconvolgerà la sua vita: una morte violenta, un marito scomparso e, al posto dell’uomo che Grace pensava di conoscere, solo una serie di terribili rivelazioni. Lasciata sola in balia di un crescente disastro pubblico e disgustata dal modo in cui ha fallito nel tentativo di seguire i suoi stessi consigli, Grace dovrà decodificare la propria vita e crearne una nuova per suo figlio e per se stessa.

Nel filmato vediamo appunto la vita dei due coniugi protagonisti andare lentamente in frantumi quando un misterioso caso d'omicidio irrompe nella vita della donna e il marito scompare nel nulla; tra le sequenze ne appare una in cui vediamo per la prima volta anche la nostra Matilda De Angelis nella serie limitata, al suo esordio negli Stati Uniti; nel cast ci saranno anche Donald Sutherland, Noah Jupe e Édgar Ramírez.

La Bier era la prima scelta della HBO, così come è stata corteggiata da molti altri network anche grazie alla sua ultima fatica, la miniserie britannica The Night Manager, che le è valso un Emmy Award, così come al film campione di visualizzazioni su Netflix, Bird Box con Sandra Bullock.

The Undoing esordirà sul canale via cavo americano il 10 maggio prossimo.