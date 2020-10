The Undoing, la regista su Nicole Kidman e Hugh Grant: 'Volevo una coppia sexy'

Nicole Kidman e Hugh Grant sono uno dei pezzi forte della nuova serie HBO The Undoing, e come fano notare la regista dello show Susanne Bier, e la stessa Kidman, l'avere una coppia così "sexy" al timone della storia era uno step assolutamente necessario.

Composta da sei episodi, il primo dei quali ha debuttato proprio ieri sulla rete americana, The Undoing di David E. Kelly è basata sul romanzo "You Should Have Known" di Jean Hanff Korelitz, e segue le vicende di Grace Fraser (Kidman) una psicoterapista di New York la cui vita va in pezzi quando il marito, Jonathan (Grant), noto oncologo pediatrico, viene accusato di omicidio.

"Ero già a Los Angeles quando Nicole è venuta da me per... Non vorrei dire sedurmi, perché potrei essere fraintesa... Ma mi ha assolutamente convinto, in maniera estremamente persuasiva, ad accettare l'incarico. In stile 'Non vivrai a lungo se non dirai di sì'" racconta Bier ai microfoni di Variety, che svela come l'idea di affidare il ruolo di co-protagonista a Grant fu proprio la sua: "Ho sempre desiderato lavorare con Hugh, e ho pensato che questa fosse la giusta occasione. Sarebbero stati una coppia davvero sexy!".

"Un progetto come questo può funzionare solo se il pubblico vuole che queste due persone stiano insieme. Non nella vita reale, ovviamente, ma spero che sia quello il desiderio vedendoci sullo schermo" aggiunge Nicole.

Grant e Kidman, d'altro canto, non si sono dovuti sforzare molto, nonostante questa fosse (sorprendentemente) la prima volta che lavoravano insieme.

"Ricordo di aver letto il copione quando arrivammo a New York. La prima lettura fu tutta in un una volta, che è davvero un'ottimo metodo, perché abbiamo potuto immergerci nella storia. È stato davvero divertente. E ricordo che presi una tazza di the con Hugh e lui iniziò a farmi un sacco di domande personali. E io ho pensato 'Ci siamo'".