The Undoing: ci sarà una seconda stagione per la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant?

The Undoing ci è stata presentata come una mini-serie basata sul libro Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz e ci ha tenuti incollati per tutta la durata dei suoi sei episodi trasmessi su Sky Atlantic.

Sebbene il materiale originale potrebbe essersi esaurito in questa prima stagione, non sarebbe la prima serie a camminare con le proprie gambe dopo un adattamento, come è stato per Big Little Lies, che è tornata per una seconda stagione.

A oggi la serie non è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. I fan hanno elogiato il cast e la sceneggiatura e desiderano sapere come la storia di Grace e Jonathan Fraser (Nicole Kidman e Hugh Grant) continua, anche se la prima stagione si è conclusa con la scoperta che Jonathan era davvero colpevole della morte della sua amante Elena (Matilda De Angelis), nonostante avesse professato in modo più o meno convincente la sua innocenza per tutto il tempo.

Quando il figlioletto della coppia, Henry, ritrova l’arma del delitto insanguinata, un martello, lo ripulisce e lo nasconde per proteggere il padre ma, quando il martello salta fuori Jonathan cerca addirittura di dare la colpa al figlio.

A questo punto Grace, chiamata al banco dei testimoni, rivela che il marito ha dei problemi di personalità e che non prova alcun rimorso per aver causato la morte della sorella avvenuta anni prima. Convince così la giuria a condannarlo e protegge Henry da eventuali accuse che potrebbero derivare dal martello.

Quindi che cosa potrebbe raccontarci una seconda stagione di The Undoing? Un approfondimento su Elena magari, che abbiamo visto morire nel primo episodio oppure esplorare ulteriormente la relazione difficile tra Grace e Jonathan e rivelarci chi era l’altra amante dell'uomo. C'è sempre una speranza che i creatori abbiano un retroscena da raccontare. A voi piacerebbe vedere una seconda stagione di The Undoing? Fatecelo sapere nei commenti.

