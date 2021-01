The Undoing: sentite cosa ne pensa Hugh Grant di una possibile seconda stagione

The Undoing, ha debuttato in Italia su Sky Atlantic l’8 gennaio dopo aver già conquistato il pubblico statunitense. La serie con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant è stata un vero successo e l’attore è stato interpellato sulla possibilità di vedere una seconda stagione.

Grant ha interpretato l'oncologo Jonathan Fraser, sposato con Grace Fraser interpretata da Kidman. Il dottore è il principale sospettato di omicidio durante lo spettacolo, che alla fine si conclude con lui che viene dichiarato colpevole e arrestato.



Digital Spy ha chiesto all’attore se c’è una possibilità di vedere una seconda stagione dello show:



"Beh, forse piccola. Sai, penso che ci sia sicuramente più storia da raccontare su Grace, mio figlio e il padre di Grace. Non so esattamente cosa. Non so come potrebbe svilupparsi. Voglio dire, non avresti un mistero, perché ora sappiamo chi è stato. Dovresti trovare qualcos'altro per tenere interessato il pubblico. Non lo so. Penso che potrebbe essere abbastanza difficile fare un sequel" ha detto Grant.



Il produttore David E Kelley in precedenza aveva detto a TVLine : "Penso che siamo soddisfatti. Siamo contenti di come è finita. Ho detto che non ci sarebbe stata una seconda stagione di Big Little Lies , quindi non lo dico adesso. Ho imparato la lezione."



Leggi la nostra recensione di The Undoing e scopri perché i fan si sono scusati con un personaggio di The Undoing dopo il finale.