The Unicorn: Michaela Watkins si unisce al cast della serie CBS

Dopo l'ingresso di Walton Goggins, il cast di The Unicorn si prepara ad accogliere nuove e intriganti aggiunte. Secondo quanto riportato dall'autorevole Deadline, con un annuncio in esclusiva, Rob Corddry e Michaela Watkins sono ufficialmente saliti a bordo della serie CBS in due ruoli principali.

Ispirato ad una storia vera, The Unicorn racconterà le vicende di Wade (il personaggio di Goggins), recentemente diventato vedovo e desideroso di lasciarsi alle spalle gli anni più dolorosi della sua vita. Il tutto prenderà una piega sorprendente, quando l'uomo si ritroverà impreparato nel dover crescere le sue due figlie, così come nel dover gestire nuove e potenziali relazioni sentimentali.

Ebbene, oggi possiamo fornirvi i primi dettagli circa i comprimari che andranno ad affiancare Walton Goggins nella serie comedy, prodotta dal network CBS.

Rob Corddry interpreterà Forrest, uno dei migliori amici di Wade, nonché marito di una donna presuntuosa, autoritaria e senza peli sulla lingua. Egli è un uomo veramente cervellotico, determinato però nel sembrare un tipo a posto. Sarà proprio lui ad incoraggiare Wade a rimettersi in gioco, a livello amoroso, per trovare nuovamente la felicità, attraverso diversi incontri online.

Michaela Watkins è stata scelta, invece, per rivestire i panni di Delia, la moglie di Forrest, determinata a prendere l'iniziativa, nel momento in cui scopre il desiderio di Wade di tornare ad amare. Non sarà però lei ad entrare in azione, ma il marito, che la donna manipolerà per mettere in atto i suoi sorprendenti piani. Sconcertata quanto accaduto in seguito alla morte della moglie di Wade, lei è fermamente convinta che sia necessario prendere qualche forma di provvedimento.

Alla produzione della serie, troveremo importanti nomi legati all'industria dell'intrattenimento, tra cui Aaron Kaplan, Dana Honor, Wendi Trilling e Peyton Reed, regista di Ant-Man and The Wasp per i Marvel Studios.