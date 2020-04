The Vampire Diaries, dove guardare in streaming tutti gli episodi della serie

Per otto e lunghe stagioni, The Vampire Diaries della CW ha generato un'ondata d'entusiasmo tra le fila dei più giovani davvero dirompente, divenendo per diversi periodi anche una delle serie più viste sul piccolo schermo, e a tre anni di distanza dalla sua conclusione è ora possibile rivederla o recuperarla via streaming.

È infatti nelle ultime ore che Mediaset ha annunciato che in contemporanea con la messa in onda degli episodi della serie su La 5, sarà possibile seguire The Vampire Diaries settimanalmente anche in contemporanea streaming su Mediaset Play. La programmazione gratuita prevede la messa in onda di tre episodi a settimana in un solo giorno, già iniziata il 9 aprile e che proseguirà adesso il prossimo 16 aprile. L'orario è quello delle 13:30.



Se non avete invece intenzione di seguire la programmazione televisiva e streaming in forma gratuita di Mediaset, potete trovare le intere stagioni di The Vampire Diaries su Infinity, che è la piattaforma a pagamento sempre di proprietà di Mediaset. E per alcune stagioni è anche possibile optare per l'affitto su Chili.



Vi ricordiamo che i protagonisti principali di The Vampire Diaries sono Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder. La storia ruota attorno alla cittadina di Mystic Falls e alla lotta tra vampiri, streghe, lupi mannari e cacciatori di mostri, tutto in salsa young adult e condito da forti venature romantiche.