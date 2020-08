The Vampire Diaries, i 10 migliori meme su Klaus Mikaelson

Sì, lo sappiamo: quando si pensa a The Vampire Diaries il pensiero corre prima di tutto al triangolo Stefan, Elena e Damon: i tre personaggi interpretati rispettivamente da Paul Wesley, Nina Dobrev ed Ian Somerhalder, però, non sono stati gli unici a tenere incollati davanti allo schermo i fan per ben otto stagioni.

A spiccare nel corso degli episodi della serie vampiresca più famosa al mondo sono stati infatti anche personaggi secondari (definizione che forse sta anche un po' stretta, in questo caso) come il Klaus Mikaelson interpretato da Joseph Morgan.

Tra i fan di The Vampire Diaries e Klaus è stato amore praticamente immediato, al punto da convincere la produzione a metter su uno spin-off incentrato quasi completamente sulla storia del personaggio di Morgan, vale a dire The Originals.

Ma come si dimostra l'affetto per un personaggio ai tempi dei social? Tramite i meme, naturalmente! Dando uno sguardo a Twitter, Instagram e dintorni si può facilmente notare come il nostro Klaus sia protagonista di decine e decine di meme adatti a tutte le situazioni. In questo articolo troverete i dieci meme secondo noi riusciti meglio, ma nel caso non vi bastassero... Il web è lì, a vostra disposizione!

A proposito di Klaus, intanto: ecco tutto per voi un approfondimento sulla carriera della star di The Vampire Diaries e The Originals, Joseph Morgan.