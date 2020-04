The Vampire Diaries: le 4 curiosità che potreste non conoscere

In occasione del ritorno in Tv di The Vampire Diaries, i cui episodio vengono trasmessi da qualche giorno su La 5 per fare compagnia ai fan in quarantena a causa del Coronavirus, iO Donna ha raccolto alcune curiosità sui protagonisti e il dietro le quinte della serie tratta dai romanzi di Lisa J. Smith.

The Vampire Diaries, lo ricordiamo, racconta le vicende di Elena Gilbert (Nina Dobrev), una ragazza che ha perso i genitori in un incidente automobilistico e la cui vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore (Paul Wesley), è un vampiro. Elena, inoltre, è identica alla donna che trasformò Stefan e suo fratello Damon (Ian Somerhalder).

Dalle prime audizioni al metodo con cui è stato realizzato il sangue finto, ecco dunque 4 retroscena sulla serie di vampiri conclusa nel 2017 dopo una corsa di otto stagioni:

L'attore che interpreta Stefan, Paul Wesley, ha inizialmente fatto un provino per Damon , ruolo poi assegnato a Ian Somerhalder dopo che quest'ultimo non era riuscito ad entrare nel cast di un'altra celebre serie di vampiri, True Blood.

, ruolo poi assegnato a Ian Somerhalder dopo che quest'ultimo non era riuscito ad entrare nel cast di un'altra celebre serie di vampiri, True Blood. Gli autori hanno cambiato in corsa alcuni importanti nomi della serie: Mystic Falss doveva infatti chiamarsi Fell's Church, nome ritenuto in seguito "troppo spirituale", mentre i fratelli Salvatore sarebbe potuti chiamarsi i fratelli Whitmore.

nomi della serie: Mystic Falss doveva infatti chiamarsi Fell's Church, nome ritenuto in seguito "troppo spirituale", mentre i fratelli Salvatore sarebbe potuti chiamarsi i fratelli Whitmore. La resa del sangue è essenziale in un titolo che vede come protagonisti dei vampiri, e la produzione ha svelato la propria ricetta per realizzare il sangue finto : colorante rosso, sciroppo di mais, sale ed estratto di menta.

: colorante rosso, sciroppo di mais, sale ed estratto di menta. Alcuni membri del cast parlano più lingue: Nina Dovrev oltre all'inglese parla anche il bulgaro (è nata a Sofia), mentre Kat Graham (Bonnie) parla francese, spagnolo ed ebraico.

A proposito della serie The CW, ecco che fine hanno fatto Nina Dobrev e gli altri protagonisti di The Vampire Diaries a tre anni dalla sua conclusione. E voi? Avete già iniziato il rewatch? Fatecelo sapere nei commenti.