The Vampire Diaries: che fine hanno fatto gli attori della serie?

The Vampire Diaries è andato in onda la prima volta su The CW dieci anni fa ed è terminato nel 2017 con l'ottava stagione. Ma ora, a due anni di distanza del finale, cosa stanno facendo i membri del cast?

Digital Spy ha proposto una lista in cui ripercorre il percorso fatto dai protagonisti dello show: vediamola insieme!

Nina Dobrev (Elena Gilbert): l’attrice aveva lasciato la serie dopo la sesta stagione. Da allora ha partecipato a diversi film, come xXx: Return of Xander Cage e Flatliners. L’ultimo progetto cui ha partecipato è lo show comedy Fam (CBS). Nonostante la cancellazione dopo una sola stagione, Nina Dobrev ha vinto il premio come migliore attrice comedy ai Teen Choice Awards.





(Elena Gilbert): l’attrice aveva lasciato la serie dopo la sesta stagione. Da allora ha partecipato a diversi film, come e Flatliners. L’ultimo progetto cui ha partecipato è lo show comedy (CBS). Nonostante la cancellazione dopo una sola stagione, Nina Dobrev ha vinto il premio come migliore attrice comedy ai Teen Choice Awards. Paul Wesley (Stefan Salvatore): ha partecipato a diversi progetti, come Robot Chicken , il documentario Medal of Honor e la serie thriller Tell me a Story. L’attore, però, è passato anche dall’altro lato della telecamera, iniziando a dirigere alcuni episodi di Shadowhunters e della serie reboot Roswell, New Mexico.





(Stefan Salvatore): ha partecipato a diversi progetti, come , il documentario Medal of Honor e la serie thriller Tell me a Story. L’attore, però, è passato anche dall’altro lato della telecamera, iniziando a dirigere alcuni episodi di e della serie reboot Roswell, New Mexico. Ian Somerhalder (Damon Salvatore): è conosciuto anche per aver interpretato Boone Carlyle in Lost , ma ora continua ad avere a che fare con i vampiri dato che sarà il protagonista di un nuovo prodotto Netflix , V-Wars, che porta in scena lo scontro tra umani ed esseri della notte. Somerhalder parteciperà anche allo sviluppo creativo della serie, di cui è il produttore esecutivo.





(Damon Salvatore): è conosciuto anche per aver interpretato Boone Carlyle in , ma ora continua ad avere a che fare con i vampiri dato che sarà il protagonista di un nuovo prodotto , V-Wars, che porta in scena lo scontro tra umani ed esseri della notte. Somerhalder parteciperà anche allo sviluppo creativo della serie, di cui è il produttore esecutivo. Kat Graham (Bonnie Bennett):è stata impegnata in diversi lavori, come All Eyez on Me, il film incentrato sulla vita di Tupac , e How it Ends, su Netflix. L’attrice ha anche doppiato April O'Neil nel reboot Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Tra i progetti futuri, c’è un ruolo in Cut Throat City, dove sarà presente anche un altro attore che ha una certa familiarità con i vampiri: Wesley Snipes .





(Bonnie Bennett):è stata impegnata in diversi lavori, come All Eyez on Me, il film incentrato sulla vita di , e How it Ends, su Netflix. L’attrice ha anche doppiato nel reboot Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Tra i progetti futuri, c’è un ruolo in Cut Throat City, dove sarà presente anche un altro attore che ha una certa familiarità con i vampiri: . Steven R McQueen (Jeremy Gilbert): ha lasciato lo show nel 2025 e da allora ha avuto un breve ruolo in Chicago P.D. e ha partecipato a una stagione di Chicago Fire . Anche lui ha partecipato a Medal of Honor , insieme a Paul Wesley. La sua ultima apparizione è in Legacies , spin-off di The Vampire Diaries, dove ha ripreso il ruolo di Jeremy.





(Jeremy Gilbert): ha lasciato lo show nel 2025 e da allora ha avuto un breve ruolo in Chicago P.D. e ha partecipato a una stagione di . Anche lui ha partecipato a , insieme a Paul Wesley. La sua ultima apparizione è in , spin-off di The Vampire Diaries, dove ha ripreso il ruolo di Jeremy. Candice King (Caroline Forbes):la sua carriera non ha avuto molti guizzi. Lo scorso hanno ha ripreso il ruolo di Caroline nell’altra serie spin-off del franchise, The Originals . A parte questo, è comparsa come guest star nella sit-com The Orville .





(Caroline Forbes):la sua carriera non ha avuto molti guizzi. Lo scorso hanno ha ripreso il ruolo di Caroline nell’altra serie spin-off del franchise, . A parte questo, è comparsa come guest star nella sit-com . Joseph Morgan (Klaus Mikaelson): Klaus era uno dei vampiri più potenti della serie ed è diventato il protagonista di The Originals. Dopo aver salutato il personaggio, l’attore ha partecipato alla quarta stagione di Animal Kingdom e tornerà sullo schermo per Brave New World, il nuovo adattamento del romanzo di Aldous Huxley.

Lo scorso giugno, gli autori della serie avevano parlato delle misure prese per limitare gli spoiler di The Vampire Diaries.