The Vampire Diaries, ecco quali attrici avrebbero potuto interpretare Elena

Tra i programmi più seguiti nel 2009 compare The Vampire Diaries, la serie della CW che ha regalato il successo a Nina Dobrev. La Dobrev, che ha vestito i panni di Elena Gilbert, con la sua performance ha tratteggiato uno dei personaggi più famosi della TV. In pochi sanno, però, che l'attrice rischiò di non avere il ruolo. Scopriamo insieme perché.

Sembrerebbe che la prima audizione di Nina Dobrev sia stata una disastro. L'attrice canadese di origini bulgare non aveva affatto convinto i produttori, e Julie Plec ha aggiunto che si erano tutti dimenticati di lei molto presto. Tuttavia, dopo le insistenze della Dobrev, i produttori le hanno concesso un secondo provino, in cui non ha sbagliato. Nel video inviato per l'audizione numero due, Nina recitava la parte di Elena in modo così perfetto che Julie Plec le fece ottenere il ruolo immediatamente.

Inutile dire che oltre al talento, nel caso di Nina c'entra anche la fortuna. Questo perché si dice che mezza Hollywood abbia provato ad ottenere il ruolo di Elena, e tanti erano i nomi in lizza per la parte quando la giovane bulgaro-canadese l'ha ottenuta. Due in particolare potrebbero sembrarci familiari.

Infatti la prima a spiccare nella lista è Ashlee Simpson. La sorella della più famosa Jessica Simpson, che ricorderemo nei panni di Cecile in Settimo Cielo, era fortemente voluta dalla CW, che la trovava la scelta perfetta se ci si basava sulla descrizione che viene fatta del personaggio nei libri. Nella serie di romanzi "Il diario del Vampiro", infatti, Elena è bionda con gli occhi azzurri, tutto il contrario della Dobrev che ha poi ottenuto la parte.

Un altro nome di rilievo considerato per interpretare la protagonista della serie è quello di Ashley Tisdale. L'attrice veniva dal grande successo di High School Musical, e i produttori le offrirono subito la parte di Elena. Ma la Tisdale rifiutò per prendere parte a Hellcats, una serie che ebbe molto meno successo e fu cancellata dopo una sola stagione. Che errore Ashley!

Alla fine, dopo otto stagioni, possiamo dire che la Plec e i produttori hanno fatto la scelta migliore. E anche se nella prima stagione di The Vampire Diaries Nina Dobrev e Paul Wesley non si sopportavano, la forza di questo cast sta nello spirito del grande gruppo che si è creato. I protagonisti hanno infatti portato la serie al successo globale dando vita a uno dei teen più seguiti di quegli anni. E forse non solo, perché Ian Somerhalder ha parlato di un possibile revival di The Vampire Diaries!