The Vampire Diaries, Candice Accola è diventata di nuovo mamma!

La famiglia di The Vampire Diaries si allarga o meglio, la famiglia di Candice Accola si è allargata con l’annuncio della nascita della secondogenita. L’attrice e suo marito Joe King hanno usato i social media per presentare al mondo la loro piccolina.

Il 2020 è stato indubbiamente un anno molto difficile per tutti, così i fan di The Vampire Diaries sono stati felici della notizia congratulandosi con i due nuovi neo-genitori entusiasti di avere il loro fascio di gioia a casa. Anche la sorella maggiore Florence May è felicissima di avere una sorellina, il cui nome è: Josephine June.

Il marito Joe King ha usato Instagram per esprimere tutta la sua felicità dicendo che l’arrivo della piccola ha davvero cambiato quest'anno per lui. Ha anche difeso sua moglie che ha affrontato un 2020 molto difficile e pieno di nuove sfide portando a termine una gravidanza in piena pandemia.

In precedenza infatti, Accola aveva scritto alcune parole sulle sue lotte durante la pandemia e la gravidanza che raccontavano il viaggio che ha affrontato insieme a tante altre madri.



"Ora, quattro anni dopo, sono incinta del mio secondo figlio - e penseresti che mi sentirei più preparato di prima. Ma no. Mio marito ed io ci siamo ritrovati a guardare un test di gravidanza per tre settimane nella nostra quarantena imposta dal governo a causa della pandemia globale di COVID-19. La gravidanza è stata pianificata. La gravidanza durante una pandemia non lo era."



L’attrice continua: “Dov'è il libro per bambini che ti dice come affrontare un parto in un anno come il 2020? Non ce n'è uno. Questo è un territorio inesplorato. Non esiste una guida su come affrontare da soli gli appuntamenti dal medico. Nessuno ha la risposta perfetta su come parlare con amici e familiari dicendogli di indossare una maschera e stare a due metri di distanza quando gli amici e i familiari ti dicono che stai solo esagerando. Non ho trovato letteratura utile che ti guidi a essere in grado di bilanciare la visione delle notizie per rimanere informato e allo stesso tempo dover disattivare le notizie in modo da poter monitorare la tua salute mentale.”

