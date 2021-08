The Vampire Diaries, i co-creatori rivelano quale coppia era la più tossica

I co-creatori di The Vampire Diaries, Kevin Williamson e Julie Plec, hanno rivelato quale coppia dell’amata serie tv era la più tossica durante un'intervista a Entertainment Weekly.

Il pubblico ha sempre amato i ragazzacci nelle serie tv, quando i fan si sono innamorati di Damon Salvatore, interpretato da Ian Somerhalder gli showrunner hanno dovuto affrontare la cosa. Di conseguenza, hanno accelerato la storia della redenzione del vampiro Damon per placare i fan, ma poi si sono trovati ad affrontare lo stesso problema dopo l'introduzione di Klaus Mikaelson (Joseph Morgan).



Ancora una volta The Vampire Diaries, andato in onda tra il 2009 e il 2017, aveva un villain amante del caos che gli spettatori volevano vedere in una relazione romantica con qualcuno, stiamo ovviamente parlando della nascita dei Klaroline, il nome dato alla coppia formata da Klaus e Caroline Forbes (Candice King).



"Candice aveva chimica con tutti e Caroline, di conseguenza, aveva chimica con tutti", ha ricordato Plec in Binge: The Vampire Diaries a EW.



I fan si sono innamorati della coppia nella terza stagione, quando Klaus ha fatto visita alla vampira morente Caroline per il suo compleanno. I due hanno condiviso una conversazione intima sul vivere la vita al massimo, cosa inaspettata dal momento che Caroline stava affrontando una fine prematura. Tuttavia, la chimica tra i due personaggi era palpabile, specialmente quando Klaus ha donato a Caroline il suo sangue per salvarla e gli showrunner non avevano previsto che la cosa avrebbe acceso gli animi degli spettatori.



Di questo momento cruciale, Plec ha osservato: "Penso che quella scena abbia dato vita alla chimica, piuttosto che il contrario".



Sebbene Klaus e Caroline abbiano avuto alcuni momenti romantici, la relazione non è mai sbocciata completamente, e per una buona ragione. Prima della sua storia di redenzione, Klaus era un vampiro di 1.000 anni che ha spezzato il collo di Jenna (Sara Canning), la zia e tutrice dell'orfana Elena Gilbert (Nina Dobrev) e ucciso altre persone.



Quindi, non c'è da meravigliarsi se Plec ha definito i Klaroline "così tossici" e ha detto che la trama non funzionerebbe al giorno d'oggi. "Quella piccola relazione romantica non sarebbe mai riuscita a passare attraverso una stanza degli sceneggiatori oggi, perché è semplicemente incredibilmente spiacevole, anche se all'epoca era buono" ha concluso.



