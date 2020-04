The Vampire Diaries: curiosità e segreti sulla serie cult

Il recente ritorno sulla tv italiana, dove è trasmessa da La 5 e in streaming su Mediaset Play, ha riacceso l'interesse intorno a The Vampire Diaries, serie di culto andata in onda per otto stagioni e un totale di 171 episodi. Ecco quindi alcune curiosità sulla serie che potrebbero essere sfuggite anche ai fan più sfegatati.

Per esempio, il ruolo di Elena, che ha lanciato nel mondo dello spettacolo Nina Dobrev, sarebbe potuto andare ad Ashley Tisdale (High School Musical), oltre che ad Ashlee Simpson, sorella di Jessica. La concorrenza era davvero agguerrita. "Mezza Hollywood era in corsa per il ruolo" ha raccontato la protagonista della serie, "ma devo aver fatto qualcosa di buono e alla fine eccomi qui."

Eppure, il provino di Nina Dobrev non era per nulla andato bene. L'attrice quel giorno era febbricitante e ha poi inviato alla produzione, per rimediare, una registrazione su nastro, che deve essersi rivelata convincente.

Nella sceneggiatura originale, i fratelli Salvatore erano in realtà i fratelli Whitmore. I produttori hanno poi deciso di tornare al nome originario per restare più fedeli ai libri.

The Vampire Diaries ha rischiato di non vedere la luce. Il creatore della serie Kevin Williamson ha infatti rivelato che il progetto gli sembrava troppo simile a Twilight, e che credeva che a nessuno interessasse un'altra storia di vampiri.

Forse non tutti sanno, inoltre, che anche David Gallagher - Simon in Settimo Cielo - aveva fatto un provino per il ruolo di Damon Salvatore, e che Sarah Michelle Gellar - protagonista di Buffy l'Ammazzavampiri - ha rifiutato il ruolo di Rose, che è poi andato a Lauren Cohan (The Walking Dead).

Lo stesso finale progettato inizialmente doveva essere diverso, con i fratelli Salvatore che sarebbero entrambi morti in nome della salvezza della ragazza, per vegliare su di lei come fantasmi.

Se non l'hai ancora fatto, puoi scoprire che fine hanno fatto Nina Dobrev e gli altri protagonisti di The Vampire Diaries.