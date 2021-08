The Vampire Diaries, c'è un errore riguardante la casa di Elena

The Vampire Diaries è una delle serie televisive più controverse delle televisione che ha reso celebri attori come Ian Somerhalder, Nina Dobrev e Paul Wesley. Nonostante abbia riscosso un grande successo, non è esente da difetti e uno di questi riguarda proprio la casa di Elena.

Non è raro che durante la lavorazione delle serie televisive, i set vengano modificati. Dopotutto gli studi produttivi sono quasi sempre gli stessi, quindi molto spesso alcune ambientazioni vengono smantellate per far posto a nuove scenografie e poi vengono nuovamente montate per riprendere o modificare alcune riprese precedenti.

Durante questo smantellamento e ricostruzione non sempre le seconde sono identiche alle prime. Non solo, a volte alcuni set vengono usati per più serie televisive. Un esempio al riguardo è proprio la casa di Elena di The Vampire Diaries.

La ragazza, infatti, a un certo punto della serie decide di bruciare la casa dopo la morte di Jeremy perché non è in grado di affrontare il dolore e vuole provare a eliminare ogni cosa che possa ricordarlo. La casa che si vede nella quarta stagione, però, non è la stessa dimora che appare nel pilot della serie. Cambiano, infatti, alcuni colori, l'arredamento e anche la suddivisione stessa delle stanze. Alcuni fan, ironicamente, si sono chiesti se Elena avesse bruciato la casa giusta, ma la risposta è che tra un set e l'altro gli scenografi avranno fatto un bel po' di confusione.

