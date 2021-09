The Vampire Diaries, il primo episodio segnò un record storico: scopritelo

The Vampire Diaries è una delle serie televisive più controverse e apprezzate delle televisione che ha permesso di far conoscere a tutto il mondo attori come Ian Somerhalder, Nina Dobrev e Paul Wesley. In poco tempo ha riscosso un grande successo e proprio questo gli ha permesso di segnare un grande record.

Infatti, il primo episodio del serial trasmesso negli USA nel 2009 ha battuto ogni record della CW e, secondo quanto pubblicato dall'Hollywood Reporter, con i suoi 4 milioni e 800 mila telespettatori è diventato il debutto più visto nella storia del network.

Il risultato non fu poi così inaspettato soprattutto per il produttore dello show Kevin Williamson, che aveva ciecamente creduto nel progetto. Queste furono le sue parole:

"Quando si legge il primo libro pensi: ma questo è Twilight. La premessa è la stessa: si sa, una ragazza incontra un vampiro. Andando avanti con il secondo si inizia a realizzare che sono due cose distinte. Sono due cose da separare e andando avanti nella lavorazione è stata una specie di sfida. Ci chiedevamo cosa potevamo fare di diverso, cosa potevamo aggiungere. Abbiamo pensato molto all'episodio pilota proprio a causa di queste somiglianze: il primo giorno di scuola, lui che arriva in città. Una volta entrati nella storia abbiamo dovuto presentare i personaggi. Nel pilota, in 42 minuti, ci sono dieci personaggi. Ora, finalmente, possiamo rilassarci e raccontare le storie settimanalmente."

Insomma, le idee erano chiare fin dall'inizio anche se in realtà il produttore non conosceva bene la storia di Twilight:

"Non ho mai letto Twilight, non so se ci sono punti di contatto. So che i nostri vampiri possono esporsi alla luce del sole. Il sole uccide i vampiri, ma loro hanno un talismano, un anello con la pietra azzurra, che li protegge. Possono infilarlo al dito e uscire alla luce, ma se se lo tolgono sono in guai seri."

