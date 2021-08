The Vampire Diaries, ecco in che modo i fan hanno influito su Damon Salvatore

Forse gli spettatori di The Vampire Diaries dovrebbero ringraziare i fan accaniti della serie per quanto riguarda il personaggio interpretato da Ian Somerhalder, Damon Salvatore. I co-creatori dello show Kevin Williamson e Julie Plec hanno rivelato un dettaglio molto curioso sulla lavorazione della serie e sul profilo di Salvatore.

Secondo quanto dichiarato, i produttori hanno lavorato duramente per perfezionare il tratto spavaldo di Damon, che tuttavia nel frattempo è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, nonostante sia il villain della prima stagione.

Secondo quanto dichiarato, i produttori hanno lavorato duramente per perfezionare il tratto spavaldo di Damon, che tuttavia nel frattempo è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, nonostante sia il villain della prima stagione.

E questo è diventato un problema per la produzione:"Non possiamo avere un cattivo adorabile; è fantastico ed è uno dei personaggi preferiti dai fan ma ciò non ti offre una vera narrazione e una vera posta in gioco" ha dichiarato Williamson.



Sull'argomento Damon Salvatore, Julie Plec invece ha dichiarato:"Avevamo questo magnifico cattivo che non poteva sbagliare agli occhi del pubblico e abbiamo pensato 'Diamogli qualcosa di veramente sbagliato, che sia imperdonabile così possiamo prenderci un altro anno di Damon come cattivo e Stefan come eroe'". Determinati a mantenere Damon come villain la coppia ha deciso di alzare la posta con il suo comportamento malvagio con l'inizio della seconda stagione.

Ma incredibilmente questa scelta non ha portato all'effetto sperato:"Dicevano 'Povero Damon, povero Damon, è così incompreso! Ama così tanto Elena'. E ci dicevamo 'Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato accidentalmente il manifesto di coppia della mascolinità tossica'". Ecco che le redini del villain sono passate alla manipolatrice Katherine (Nina Dobrev). E il finale della serie ha condotto Damon Salvatore su sentieri davvero inaspettati all'inizio dello show.



