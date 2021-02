The Vampire Diaries, Ian Somerhalder parla di un possibile revival

Intervistato di recente da Radio Andy, Ian Somerhalder ha parlato del possibile ritorno The Vampire Diaries, soprattutto riguardo una nona stagione. La serie si è conclusa nel 2017 con l'ottava stagione ma i fan sperano in un ritorno dello show creato da Kevin Williamson e Julie Plec, prodotto ininterrottamente dal 2009.

"Non ho sentito nulla di una nona stagione" ha dichiarato Somerhalder, scherzando sul fatto che i personaggi sarebbero tutti troppo vecchi per tornare, con i capelli grigi e i bastoni.

Ian Somerhalder ha interpretato Damon Salvatore nella serie tv, dalla prima all'ottava stagione, fratello di Stefan Salvatore (Paul Wesley).



In Legacies, spin-off di The Vampire Diaries, è andato in scena Salvatore: The Musical, racconto della storia di come venne fondata la Salvatore School, che include un ritorno a The Vampire Diaries e il triangolo amoroso tra i fratelli Salvatore ed Elena Gilbert (Nina Dobrev).

Originariamente concepito per la seconda stagione, prima che la produzione venisse interrotta a causa della pandemia di COVID-19, l'episodio ora fa parte della stagione 3, poiché Legacies si unisce a serie come The Flash e Riverdale.

The CW ha confermato che Legacies tornerà con la quarta stagione.



A luglio era circolata la notizia fake del divorzio di Ian Somerhalder, mentre sulle pagine di Everyeye potete vedere i migliori meme su Klaus Mikaelson.