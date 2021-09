The Vampire Diaries e l'indignazione per il casting di Nina Dobrev: ecco i retroscena

La star di The Vampire Diaries Nina Dobrev ha stravolto gli spettatori quando nel 2015 ha lasciato lo show. Basato sulla serie di romanzi di LJ Smith, l'adattamento è continuato per altre due stagioni senza la sia presenza in maniera del tutto inaspettata considerando che la serie era incentrata sul personaggio di Elena Gilbert.

Tuttavia, con lo sviluppo di varie storie all'interno di The Vampire Diaries, l'attenzione verso Elena è andata scemando e per questo motivo il suo addio è stato meno doloroso del previsto. In ogni caso non sempre Nina Dobrev ricevette il giusto apprezzamento dai fan, anzi inizialmente l'avevano quasi detestata.

Il motivo era legato al suo aspetto completamente diverso rispetto alla Elena Gilbert dei libri. Nella serie di romanzi, Elena è descritta come una giovane ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri. Dobrev, ovviamente, era ed è l'esatto contrario.

All'epoca l'attrice, ai microfoni di PopSugar, dichiarò:

"Kevin [uno dei produttori] mi ha detto specificamente che ciò che gli serviva era la tipica ragazza della porta accanto affabile e simpatica, per cui il pubblico generalmente si innamora. Quindi ha preso la decisione consapevole di poterne cambiare anche l'estetica."

In realtà prima della Dobrev erano state selezionate Ashlee Simpson e Ashley Tisdale. A quest'ultima venne affidato un altro ruolo in un'altra serie sempre della CW, ovvero Hellcats, andata in onda solo per una stagione. La prima, invece, non riuscì a competere come bravura e presenta scenica con Nina Dobrev. Entrambe le attrici, tuttavia, avevano effettivamente i capelli biondi e gli occhi chiari.

In ogni caso sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost). Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?